Bienvenido a los 90 – Las bandas locales que han pasado por el programa en 2019

Aunque en este programa hablamos sin parar de la década de los 90 también nos encanta abrir la puerta a nuevas propuestas musicales locales.Por eso en el programa de hoy recopilamos todas las bandas ‘amigas’ que han sonado a lo largo del 2019, un total de 29, no está nada mal!

Lo que sonó:

01. Wild Dog – Waiting fot the Sun

02. The Crazy Nineties – Sweet Dreams

03. Driive – Sisyphus

04. Beluga – Te quiero enfermo

05. Birkins – Five Years (con Álvaro Suite)

06. Diavlo – Diavlo

07. Pan – Estamos en guerra y nadie lo sabe

08. Sandford Music Factory – Mr. Wrong [Teatro Jofre ]

09. New Day – All Right

10. Snake Sister- Bastard

11. Dieaway- Human Notion

12. Pasajero – Borro mi Nombre

13. Radio 75 – Breaking News

14. Holywater – Cannonball

15. Smokers Die Young – I’m a Loser

16. Gyoza – Mr.Blue

17. Tears in Rain – Song for Chris

18. To Boddah – Opinion

19. Tucho & Sofía Buckingham – Billy 4

20. Le Traste – Cortar por la sano

21. Rufus T. Firefly – Ava Adore (Noches del Botánico)

22. Veronica Underluxe – From Poland with Love (GRUTA 77 – 28/06/2019)

23. Ajeeb – Ophiuchus

24. Bocangel – Fade away

25. Loiros – Rebirthmark

26. Nur & Los 40 Soletes – RESCUE ME (EL SOL cumple 40 años)

27. Havalina – Incursiones (Sala El Sol 6/11/2019)

28. Green Bananas – Days

29. Idioterne – Overlove