Escucha dos nuevas canciones de Billie Eilish

Ha pasado un año desde que Billie Eilish publicara su segundo disco, Happier Than Ever (Darkroom / Interscope Records), en el que la artista angelina canaliza, de nuevo -y con más aspereza si cabe- el sinsentido del éxito, ese espejismo que parece que se adapta a los tiempos a golpe de talonario y risas enlatadas. Junto a su Bernie Taupin particular, su hermano Finneas, se meten en la habitación y graban canciones que son como dardos envenados contra ese producto envenenado que es la felicidad en el siglo XXI.

Ahora Billie Eilish lanza oficialmente Guitar Songs a través de las plataformas digitales. Dos canciones, la ya conocida «TV» y un nuevo tema titulado «The 30th». El lanzamiento se produce después de su sorprendente actuación en directo y el debut de ‘TV’ en el Reino Unido el mes pasado, durante su gira mundial HAPPIER THAN EVER, con entradas agotadas: «No hemos tocado una nueva canción en directo antes de que salga desde 2017 o 2018«, dijo Billie a los asistentes al concierto antes de que ella y su hermano Finneas la interpretaran por primera vez. El tema se cierra con voces en directo de su público, grabadas en el AO Arena de Manchester, con capacidad para veintiún mil personas, el mes pasado.

Ambas canciones sirven para recordar que Eilish, de 20 años, sigue siendo una de las cantautoras más apreciadas de su generación. Escribiendo y publicando música de observación y reflexión sobre sus propias experiencias vitales y la sociedad, algo que todos los grandes compositores han hecho antes que ella. Ambas canciones están disponibles en streaming.

Billie ha compartido con sus fans: «FINNEAS y yo teníamos muchas ganas de que estas fueran vuestras lo antes posible. ¡Así que aquí están! Interpretar «TV» en la gira también fue un momento estelar para nosotros, así que cogimos el audio de la primera noche que tocamos en Manchester y lo pusimos en la canción. Me da escalofríos cada vez que la escucho. Espero que os gusten las canciones y gracias por dejarnos compartir nuestra música con vosotros«.

Escucha ‘TV’ y ‘The 30th’ de Billie Eilish