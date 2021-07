Billie Eilish comparte ‘NDA’, otra de las canciones de su disco

Ya queda menos para que podamos escuchar al completo lo nuevo de Billie Eilish, Happier Than Ever (Darkroom / Interscope Records), que será publicado en todo el mundo el próximo 30 de julio a través de Darkroom / Interscope.

El segundo álbum de estudio de la cantante norteamericana y sucesor de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ha venido anticipado por las canciones “Your Power” y ‘Lost Cause’ a las que ahora se suma “NDA”, compuesta como es habitual, junto a su hermano FINNEAS.

Escucha “NDA” de Billie Eilish