Christina Rosenvinge, el Primavera Sound y más, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025

El Gobierno ha distinguido a 35 personalidades y entidades de la cultura con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, entre quienes se encuentran algunos artistas y eventos relacionados con la música.

El Ministerio de Cultura ha elegido a cantantes como Christina Rosenvinge, Estrella Morente o Karina, al dj y referente del techno Óscar Mulero o a un evento asentado internacionalmente como Primavera Sound.

Como destaca en su nota:

Christina Rosenvinge Hepworth. Cantautora que comenzó su carrera musical en los albores de la Movida como miembro de bandas como Ella y Los Neumáticos, Álex & Christina y más tarde Christina y Los Subterráneos, con quienes obtuvo sus primeros éxitos. A partir de finales de los años 90 emprendió su trayectoria en solitario, caracterizada por la experimentación, la mezcla de estilos —pop, rock, indie— y una atención cuidada a la letra y la emoción. Sus trabajos han sido reconocidos tanto por crítica como por público. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2018 y el Premio MIN al Mejor Álbum de Pop por ‘Un hombre rubio’. A lo largo de su carrera también ha explorado otras disciplinas como el cine, la interpretación o la literatura.

Estrella de la Aurora Morente Carbonell (Estrella Morente). Cantaora de flamenco con casi 30 años de trayectoria. A lo largo de su carrera ha participado en festivales nacionales e internacionales, ha llevado el flamenco a escenarios como el Barbican de Londres, y ha fusionado tradición y modernidad sin perder la pureza del cante. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Ondas a la Mejor Creación Flamenca, el Premio de la Música al Mejor Álbum Flamenco, el Micrófono de Oro, la Medalla de Andalucía, y varias nominaciones a los Premios Grammy Latinos. Su voz singular y su capacidad para renovar el flamenco siendo fiel a sus raíces la han convertido en una de las voces más relevante del cante flamenco contemporáneo y en un puente entre generaciones.

Óscar Mulero Crecente. DJ y productor, es uno de los referentes del techno en España. Activo desde finales de los años 80, cuando comenzó a pinchar en clubes underground de Madrid, ha sido clave en la difusión del techno en España y en sentar las bases de una escena electrónica sólida. Fundó dos sellos que han publicado decenas de referencias en el ámbito del techno y se han convertido en plataforma de artistas nacionales e internacionales. Desde 2013 desarrolla performances en vivo audiovisuales, explorando nuevas formas de experiencia sonora y visual.

Los Chichos. Grupo musical formado en 1973 por los hermanos Julio y Emilio González Gabarre junto a Juan Antonio Jiménez “Jeros”. Son los pioneros de la rumba flamenca mezclada con pop y rock, creando un sonido inmediato, popular y cargado de realismo social. Durante décadas mantuvieron una presencia constante en escenarios, con una discografía de más de 20 álbumes de estudio y recopilatorios, acumulando numerosas distinciones comerciales como discos de oro, platino y numerosos éxitos de ventas. En 2024 fueron homenajeados con el Premio Ondas de la Música: Premio a la Trayectoria por sus más de 50 años de carrera. Son un grupo clave en la dignificación de la rumba flamenca como forma de expresión popular, en dar voz a las realidades de los marginados y en construir un legado musical que trasciende generaciones.

María Isabel Llaudes Santiago (Karina). Una de las voces más emblemáticas del pop español de los años 60 y 70. Tras formarse en solfeo y piano, inició su carrera en concursos radiofónicos que la catapultaron al panorama musical. Su estilo yeyé, fresco y cercano, conectó con toda una generación, convirtiéndose en un icono de la música popular. Destaca por éxitos musicales como ‘Las flechas del amor’, ‘Romeo y Julieta’ o ‘El baúl de los recuerdos’, y por su segundo puesto en Eurovisión 1971 con ‘En un mundo nuevo’. Su carrera también abarca cine y televisión, reforzando su presencia en la cultura popular.

María del Monte Tejado Algaba (María del Monte). Cantante que se dio a conocer al ganar en 1982 el concurso televisivo Gente joven, lo que le abrió las puertas para publicar su primer disco en 1985. Es una de las voces más reconocidas de la copla y las sevillanas. A lo largo de su carrera ha obtenido cerca de 20 discos de platino. Ha popularizado clásicos como su tema ‘Cántame’, símbolo de la música popular española. Además de su faceta musical, desarrolló una carrera paralela en radio y televisión. En su trayectoria ha contribuido a dignificar géneros populares, a preservar el patrimonio tradicional y a llevar el espíritu flamenco más allá de Andalucía.

Festival Primavera Sound. Festival de música nacido en Barcelona en 2001 que se ha convertido en uno de los eventos culturales más relevantes de Europa gracias a su programación ecléctica, que mezcla indie, rock, electrónica, pop, hip hop y propuestas experimentales. En las últimas décadas ha crecido hasta consolidarse como referencia global, con hitos como el cartel paritario de 2019 y su expansión a ciudades como Oporto, Los Ángeles o Buenos Aires. Primavera Pro, el encuentro profesional paralelo al festival que reúne a agentes de la industria musical de todo el mundo, es un espacio clave para el sector, que fomenta el intercambio de conocimiento, visibiliza a nuevos talentos y convierte a la ciudad en un centro estratégico para el debate y la innovación del sector.