Emisión de novedades en ‘Bienvenido a los 90’

Emisión cargada de novedades, empezando con una charla con el director del nuevo documental de Dover, ‘Die for Rock & Roll’ y pasando por los sonidos de Radio75, Hickeys, Musgö, The Crab Apples, Bala, Moura, Unos, Virgen, Mannequin Pussy, Melkbelly, Nancy Wilson, Moby, Roxy Jules y The Flaming Sideburns.

Suenan:

01. Dover – Devil Came To Me

02. Dover – Die for Rock & Roll

03. Radio75 – American Hero

04. Hickeys – Motherlode

05. Hickeys – Circuit Lies (You Don’t Have To Know)

06. Musgö – Storm is Coming

07. The Crab Apples – Gosht (live)

08. Bala – Quieres entrar

09. Moura – Muiñeira da Maruxaina

10. UNOS – La Pell Fina

11. VIRGEN – Los Que No EXISTEN

12. Mannequin Pussy – Perfect

13. Melkbelly – Prehistoric Worm

14. Nancy Wilson – Daughter

15. Moby – Natural Blues

16. Roxy Jules – As White As The White In White Noise

17. The Flaming Sideburns – Silver Flame