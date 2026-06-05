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En agosto llega 'Timeless', disco de inéditos y rarezas de Prince

El próximo 28 de agosto se publica Timeless, nuevo álbum póstumo de Prince que reunirá diez rarezas y grabaciones inéditas realizadas entre 1977 y 2016.

Un disco que propone un recorrido por casi cuatro décadas de la trayectoria del artista, desde sus primeras sesiones como joven prodigio hasta algunas de sus últimas interpretaciones registradas en estudio.

La colección ofrece una nueva mirada al vasto archivo creativo de Prince y vuelve a poner de relieve la amplitud estilística y la capacidad innovadora de uno de los músicos más influyentes de la historia reciente. Timeless funciona así como una especie de mapa paralelo de su carrera, construido a partir de canciones nunca publicadas y materiales rescatados de distintas etapas de su evolución artística.

La primera oportunidad de descubrir Timeless será durante Prince Celebration 2026, que se celebrará del 3 al 7 de junio en Minneapolis. Como plataforma oficial de lanzamiento del proyecto, esta edición contará con sesiones de escucha exclusivas y conversaciones con colaboradores de Prince, ofreciendo una visión sin precedentes de las nuevas grabaciones del archivo y las historias que hay detrás de ellas.

Ya conocíamos «With This Tear», un tema grabado en noviembre de 1991 en Paisley Park. Hoy conocemos «Stone», una canción inédita grabada en 1995.

Escucha ‘Stone’ de Prince

Estas serán las canciones incluidas en ‘Timeless’

I Am You (1977)
Tick Tick Bang (1981)
Heaven (1985)
I Wonder (1989)
With This Tear (1991)
Stone (1995)
Calabama (2003)
The Guilty Ones (2007)
Bestest Friend (2012)
How Come You Dont Call Me Anymore? (Live) (2016)

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