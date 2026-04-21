Prince

Se publica la inédita 'With This Tear' de Prince en el décimo aniversario de su fallecimiento

Coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento de Prince, se ha publicado la canción inédita «With This Tear».

El tema, grabado en noviembre de 1991 en Paisley Park, forma parte del vasto archivo del artista y ha sido ahora remezclado y masterizado por Chris James, colaborador habitual en la etapa final de su carrera.  La canción se ha mezclado y masterizado por el ingeniero y productor Chris James, antiguo ingeniero de Prince, cuyos créditos incluyen HITnRUN Phase TwoArt Official Age y Plectrumelectrum. El tema cuenta con Prince produciendo, arreglando, componiendo e interpretando toda la instrumentación. 

Este lanzamiento inaugura una serie de publicaciones inéditas previstas para este año, integradas en un proyecto de álbum nunca antes editado. La canción tiene además una historia paralela: poco después de su creación, Prince la cedió a Céline Dion, quien publicó su propia versión en 1992.

El lanzamiento coincide con el evento anual “A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember”, que se celebra el hoy en Paisley Park.  Sirve también de antesala a la próxima Prince Celebration “10th Anniversary Celebration of Life”, un encuentro global de cinco días en honor al legado  de Prince, que tendrá lugar en junio en Minneapolis.

Escucha ‘With This Tear’

Te recordamos nuestro especial con 20 canciones antológicas del cantante norteamericano.

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