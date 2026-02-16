Libro: Prince. La historia de sus 684 canciones de Benoit Clerc (Blume)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El autor Benoit Clerc ha concedido numerosas entrevistas a raíz de la publicación de este volumen sobre la obra de Prince y no es para menos, porque la tarea resulta titánica y merece todo tipo de consideraciones. Una de las entrevistas para Thepcprinciple.com comenta que para elaborar este libro de consulta tuvo que delimitarlo a las 684 canciones oficiales que se han publicado del de Minneapolis, así como las que la voz principal es la de él. A la fuerza se tenía que acotar esta compilación habida cuenta que desde su muerte, se ha ido editando material inédito a cascoporro, y el que queda por salir.

Es evidente que, aparte de la osadía y las ganas de enfrentarse a una obra tan faraónica, Clerc es un fan acérrimo de la música de Prince, artista que lo venía siguiendo desde que era un adolescente, pero que debido a su ingobernable creatividad tuvo que ponerse al corriente de temas que aparecieron en NPG Music Club, así como sencillos que iba deslizando por plataformas digitales “piratas” un día sí y el otro también.. Un trabajo de espeleología que al autor le ha llevado unos catorce meses de escritura, y que forma parte de una serie de libros bajo el epígrafe de “All The Songs” (edición anglosajona), y que su editora francesa Flavie Gaidon se encarga de gestionar bajo el título de “La Totale”.

Como libro de referencia es, sin lugar a dudas, de una ayuda inapreciable para los amantes del autor de “Kiss”. Tras unas páginas dedicadas a su vida bastante escuetas -para este menester esta, por ejemplo, su libro autobiográfico The Beautiful Ones editado por Dan Piepenbring-, el autor pasa a diseccionar cada disco del artista siendo muy minucioso en todo tipo de datos técnicos, anécdotas y comentarios sobre cada canción sin escatimar sus comentarios críticos. Asimismo, quedan bien expuestas las colaboraciones con otros artistas, las reediciones que se han publicado hasta la fecha, un glosario con las canciones con las que Prince radiografió las bondades y las miserias del sueño americano, y una extensa bibliografía final.

Ilustra todo este volumen una excelente variedad de fotografías del ínclito genio en donde se aprecia lo camaleónico que fue, lo abanderado en la moda, cómo le gustaba jugar con los roles de género, y la importancia fundamental que tuvieron las mujeres en su vida a las que siempre dejó su lugar, aunque es bien sabido el su ego no cabía en Paisley Park.

Puedes comprar el libro: Prince. La historia de sus 684 canciones de Benoit Clerc (Blume) en la web de su editorial.