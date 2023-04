Escucha el nuevo disco de Sulfúrico

Sulfúrico es un proyecto de música electrónica que nos llega desde Ibiza tras el que se encuentra el productor ibicenco David Beltrán. Un proyecto que nace de la necesidad de comunicar a través de la electrónica las contradicciones sociales y las ansiedades de una sociedad en constante declive y en la que el ser humano no sale bien parado. El sonido de Sulfúrico bebe de los sintetizadores de los 80 y los 90, de las bandas sonoras de televisión y películas de series B de aquellos años, todo ello acercado a estilos como el darksynth o el synthwave. Entre las influencias concretas, David cita nombres como los de Nightcrawler, Carpenter Brut, Perturbator y Dan Terminus.

Sulfúrico acaba de publicar su nuevo álbum, Music For The Survivors. Un disco que deja claro desde su título que David sigue indagando en esas oscuras profundidades de la sociedad, y que no acaba de gustarle lo que encuentra. El resultado es siniestro y amenazante, maquinal y apocalíptico. Con un pie en la electrónica de los 80 y otro en la darkwave más deshumanizada. Aunque la primera parte de «El futuro desconocido» bien podría estar sacada de la banda sonora de Blade Runner (aunque la cita sea de Terminator), su sonido amable es engañoso, una especie de oasis entre el ruido y la furia de la mayoría del resto de piezas. Títulos como «Scary and dark», «Survival requires violence» o «Game of murder» dejan claro, por si todavía hacía falta, que Music For The Survivors es la banda sonora (ciertamente, todo el conjunto tiene un aire muy cinematográfico) de un futuro nada halagüeño. En el disco colaboran DJ Reche y Seiko Attack.

A continuación puedes escuchar, desde su página de Bandcamp, el nuevo disco de Sulfúrico: Music For The Survivors.