Escucha el segundo disco de los madrileños Doplers

Doplers es una banda madrileña de noise pop e indie rock formada por Pablo Llovet (voz), María Galarraga (bajo), Sergio Frías y Francho Mora (guitarras) y Félix Carreras (batería).
Surgida en 2021 y consolidada con su formación actual desde 2023, la banda ha ido creciendo mostrando una evolución constante que les ha llevado de un sonido cercano al pop-punk melódico de Los Nikis o Karavana hacia un universo más denso y atmosférico, con influencias de Sonic Youth, Fontaines D.C. o Placebo.
En 2025 debutaban con El Ciclo, que hace unas semanas continuaban con Cosas de cada año, un trabajo que gira en torno al paso del tiempo, la nostalgia, los cambios vitales y las oportunidades perdidas, reflejando una madurez compositiva que combina guitarras envolventes con letras de carácter introspectivo.
Esa evolución también se ha trasladado a sus directos, donde se están mostrando como una de las bandas emergentes más prometedoras de la escena madrileña, donde recientemente agotaron en Siroco.