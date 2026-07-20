Doplers

Escucha el segundo disco de los madrileños Doplers

Doplers es una banda madrileña de noise pop e indie rock formada por Pablo Llovet (voz), María Galarraga (bajo), Sergio Frías y Francho Mora (guitarras) y Félix Carreras (batería).

Surgida en 2021 y consolidada con su formación actual desde 2023, la banda ha ido creciendo mostrando una evolución constante que les ha llevado de un sonido cercano al pop-punk melódico de Los Nikis o Karavana hacia un universo más denso y atmosférico, con influencias de Sonic Youth, Fontaines D.C. o Placebo.

En 2025 debutaban con El Ciclo, que hace unas semanas continuaban con Cosas de cada año, un trabajo que gira en torno al paso del tiempo, la nostalgia, los cambios vitales y las oportunidades perdidas, reflejando una madurez compositiva que combina guitarras envolventes con letras de carácter introspectivo.

Esa evolución también se ha trasladado a sus directos, donde se están mostrando como una de las bandas emergentes más prometedoras de la escena madrileña, donde recientemente agotaron en Siroco.

Escucha ‘Cosas de cada año’ de Doplers

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17 de julio de 2026
Descubre a Content Blocks con su nuevo sencillo
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La PlayList Emergente de la Semana
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Te presentamos a Ariana Zar con su EP Las Que No Envié
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10 de julio de 2026
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Escucha el nuevo álbum de The Dharma Chain
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8 de julio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
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La PlayList Emergente de la Semana
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Doplers
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Escucha el segundo disco de los madrileños Doplers
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Lana del Rey lanzará 'Stove' y un disco complementario llamado 'Spyda'
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17 de julio de 2026
Descubre a Content Blocks con su nuevo sencillo
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Echo & The Bunnymen avanzan su primer disco en doce años con 'Brussels Is Haunted'
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