Especial Galán Fest 2025 en 'Bienvenido a los 90'

¡Volvemos a Pedrajas de San Esteban! Disfruta de las entrevistas y las actuaciones realizadas en uno de nuestros festivales favoritos: Galán Fest.

30 de marzo de 2026
He vuelto a comprar el Mellon Collie And The Infinite Sadness 30 años después en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
23 de marzo de 2026
Novedades: Le Mur, Kim Gordon, Puma Blue, Social Distortion, Jehnny Beth, Violet Grohl... en 'Bienvenido a los 90'
16 de marzo de 2026
Noel Gallagher, mejor compositor en los BRIT 2026 en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
2 de marzo de 2026
Manuel Cabezalí - Producciones 2025 en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
23 de febrero de 2026
Mi nueva banda favorita: AlphaWhores en 'Bienvenido a los 90'
16 de febrero de 2026
Una hora de GRUNGE sin (casi) pausas en 'Bienvenido a los 90'
19 de enero de 2026
Mi visita al estudio 2 de Abbey Road en 'Bienvenido a los 90'
12 de enero de 2026
Especial The Beatles Anthology 4 con Javier Polo en 'Bienvenido a los 90'
Josele Santiago
6 de abril de 2026
Libro: Desde El Jergón, de Josele Santiago (Editorial Contra)
Weezer
6 de abril de 2026
Weezer están de vuelta con 'Shine Again'
Jack White
6 de abril de 2026
Jack White comparte dos nuevas canciones: 'G.O.D. and the Broken Ribs' y 'Derecho Demonico'
Lost Of The Lords
6 de abril de 2026
Lord Of The Lost actuarán en Madrid y Barcelona
Priest
6 de abril de 2026
Priest nos visitarán en mayo junto a Dead Lights
Full of Hell
6 de abril de 2026
Todo preparado para la gira de Full of Hell junto a The body
The xx
6 de abril de 2026
The xx regresaron a los escenarios por todo lo alto
Bleachers
6 de abril de 2026
'The van' es lo nuevo de Bleachers
U2
3 de abril de 2026
U2 celebra el Viernes Santo publicando el EP 'Easter Lily' por sorpresa
Quique Gonzalez
3 de abril de 2026
Quique González estrena canción para una banda sonora
CONVERGE
3 de abril de 2026
CONVERGE anuncian su segundo disco para 2026
Patti Smith
3 de abril de 2026
Libro: Pan de Ángeles. Memorias de Patti Smith (Lumen)
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