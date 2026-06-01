The Smashing Pumpkins: Melancolía Sinfónica en 'Bienvenido a los 90'

Hablamos del exclusivo doble concierto de Billy Corgan de The Smashing Pumpkins con la Orquesta de Chicago bajo el título A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness.

También sobre la gira «The Rats in a Cage» con la formación original (James Iha y Jimmy Chamberlin).

Comentamos el regreso de Butch Vig a la producción del nuevo disco de la banda. Escuchamos lo mejor de la sorpresiva misa por la muerte de Zero y cerramos con el lanzamiento del disco Zodeon At Crystal Hall grabado en el confinamiento.