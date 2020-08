Father John Misty se une al club de singles de Sub Pop

Las contribuciones de Father John Misty y Moor Mother al Sub Pop Singles Club Vol. 5 están disponibles por primera vez en todas las plataformas digitales.

“To S.” b/w “To R.” de Father John Misty son las dos canciones de la cara A contribuidas por el cantante para el Sub Pop Singles Club Vol. 5, y su primera grabación original de estudio desde su aclamado cuarto álbum, God’s Favorite Customer (2018). Estas magníficas melodías meticulosamente interpretadas se grabaron en Fivestar Studios y Funky Money Soundhaus NoHo de Los Ángeles, producidas por Dave Cerminara y The Haxan Cloak, mezcladas por Cerminara, y masterizadas por Adan Ayan en Gateway Mastering.

“To S.” y “To R.” llega poco después del primer álbum de directo de Father John Misty, Off-Key In Hamburg, publicado en marzo de 2020, y Anthem +3, una colección de covers de canciones de Leonard Cohen, Yusuf/Cat Stevens, y Link Wray fue publicado en julio de 2020. Juntos, Off-Key In Hamburg y Anthem +3 lograron recaudar más de $100,000 para causas múltiples entre las que se incluye CARE Action and Ground Game LA, el fondo de ayuda para el Coronavirus MusiCares de The Recording Academy. Father John Misty destinará las ventas de agosto de su camiseta “Poem Zone” a través de su página web oficial a su equipo de gira.

Por su parte, la contribución de Moor Mother al Sub Pop Singles Club Vol. 5 es Forever Industries, dos pistas atmosféricas de un magnífico hip-hop experimental con toques de jazz de comienzos de 2020.

Moor Mother – aka Camae Ayewa – es una música, poeta y artista visual establecida en Filadelfia. En los últimos cuatro años, Moor Mother ha publicado dos álbumes, el Fetish Bones de 2016 y la explosión de energía liberalizadora de punk/hip-hop/electrónica del Analog Fluids of Sonic Black Holes de 2019. Moor Mother ha girado por todo el mundo y actuado en directo con Nicole Mitchell, Art Ensemble of Chicago, The Bug, y Justin Broadrick, por nombrar unos pocos. Como artista visual y sonora, su trabajo ha sido expuesto en The Kitchen NYC, Metropolitan Museum of Art Chicago, Guggenheim y Hirshhorn Gallery. Es la cofundadora de Rockers! Philly, una serie de eventos y un festival centrado en artistas marginados y del Black Quantum Futurism Collective, una colaboración literaria y artística con Rasheedah Phillips. Además de su trabajo en solitario como Moor Mother, Ayewa es vocalista y colaboradora en Irreversible Entanglements, 700 Bliss (con DJ Haram), Art Ensemble of Chicago, y Moor/Jewelry (con Mental Jewelry).