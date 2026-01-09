Lo último:
Father John Misty
Noticia

Father John Misty está de vuelta con ‘The Old Law’

Redacción MZK

Father John Misty vuelve con una nueva canción, que anticipa lo que está por llegar y dará continuidad a su último trabajo, editado ahora hace dos años.

El norteamericano cerraba 2024 el genial Mahashmashana, un álbum que no solo recogía los temas recurrentes que se han replicado en estos años, sino que los aborda desde nuevas perspectivas. Era lo de siempre, pero mejor, porque sus influencias más obvias también continúan ahí, aunque también brotan desde nuevos enfoques.

«The Old Law» es su nuevo sencillo, un tema más instantáneo y menos ampuloso que los recogidos en su última entrega. Un avance de lo que está por llegar, de lo que momento no tenemos más noticias.

Escucha ‘The Old Law’ de Father John Misty

