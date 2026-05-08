Father John Misty

Father John Misty lanza 'The Payoff', su segundo single del año

Father John Misty cerraba 2024 el genial Mahashmashana, un álbum que no solo recogía los temas recurrentes que se han replicado en estos años, sino que los aborda desde nuevas perspectivas. Era lo de siempre, pero mejor, porque sus influencias más obvias también continúan ahí, aunque también brotan desde nuevos enfoques.

A principios de este año compartía «The Old Law», un tema más instantáneo y menos ampuloso que los recogidos en su última entrega. Ahora le sigue «The Payoff», escrita y compuesta por Josh Tillman, arreglada por Drew Erickson y coproducida por Erickson y Tillman.

De momento no hay noticias de un nuevo disco, tan solo dos nuevas canciones que han llegado con cinco meses de diferencia y que acompañan su actual gira, que recordemos, le traerá a la nueva edición de Primavera Sound.

Escucha ‘The Payoff’ de Father John Misty 

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