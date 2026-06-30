Disfruta del concierto de Father John Misty en Primavera Sound 2026

Father John Misty ha arrancado 2026 compartiendo nueva música. En enero llegaba «The Old Law», un tema más instantáneo y menos ampuloso que los recogidos en su última entrega a la que siguió «The Payoff», escrita y compuesta por Josh Tillman, arreglada por Drew Erickson y coproducida por Erickson y Tillman.

Esperamos tener noticias los próximos meses de la continuación del genial Mahashmashana, un álbum que no solo recogía los temas recurrentes que se han replicado en estos años, sino que los abordaba desde nuevas perspectivas.

De momento podemos disfrutar del reciente concierto del artista norteamericano dentro de Primavera Sound, donde aparte de tocar esta nueva «The Old Law», se asomó a discos como el más reciente o su cima I Love You Honeybear (2015).

Disfruta del concierto de Father John Misty en Primavera Sound

Estas fueron las canciones interpretadas:

I Guess Time Just Makes Fools of Us All

Mr. Tillman

Nancy From Now On

Being You

When You’re Smiling and Astride Me

Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins)

Mental Health

Josh Tillman and the Accidental Dose

The Old Law

Screamland

She Cleans Up

Holy Shit

I Love You, Honeybear

Mahashmashana