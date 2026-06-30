Disfruta del concierto de Father John Misty en Primavera Sound 2026

Father John Misty ha arrancado 2026 compartiendo nueva música. En enero llegaba «The Old Law», un tema más instantáneo y menos ampuloso que los recogidos en su última entrega a la que siguió «The Payoff», escrita y compuesta por Josh Tillman, arreglada por Drew Erickson y coproducida por Erickson y Tillman.
Esperamos tener noticias los próximos meses de la continuación del genial Mahashmashana, un álbum que no solo recogía los temas recurrentes que se han replicado en estos años, sino que los abordaba desde nuevas perspectivas.
De momento podemos disfrutar del reciente concierto del artista norteamericano dentro de Primavera Sound, donde aparte de tocar esta nueva «The Old Law», se asomó a discos como el más reciente o su cima I Love You Honeybear (2015).
Disfruta del concierto de Father John Misty en Primavera Sound
Estas fueron las canciones interpretadas:
I Guess Time Just Makes Fools of Us All
Mr. Tillman
Nancy From Now On
Being You
When You’re Smiling and Astride Me
Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins)
Mental Health
Josh Tillman and the Accidental Dose
The Old Law
Screamland
She Cleans Up
Holy Shit
I Love You, Honeybear
Mahashmashana