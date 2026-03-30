He vuelto a comprar el Mellon Collie And The Infinite Sadness 30 años después en 'Bienvenido a los 90'

En 1995, mientras el grunge agonizaba y la industria buscaba el próximo estribillo pegajoso, Billy Corgan decidió ir a contracorriente. Su ambición: un álbum doble que conectara con la melancolía de toda una generación. Pero el camino hacia Mellon Collie and the Infinite Sadness no fue de rosas; fue una guerra en tres frentes: contra los directivos que no creían en el formato, contra una prensa que los odiaba y contra las grietas internas de una banda que empezaba a fragmentarse.

30 años después me he vuelto a comprar el Mellon Collie, una obra maestra que estuvo a punto de ser archivada.

Bienvenido a los 90
23 de marzo de 2026
Novedades: Le Mur, Kim Gordon, Puma Blue, Social Distortion, Jehnny Beth, Violet Grohl... en 'Bienvenido a los 90'
16 de marzo de 2026
Noel Gallagher, mejor compositor en los BRIT 2026 en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
2 de marzo de 2026
Manuel Cabezalí - Producciones 2025 en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
23 de febrero de 2026
Mi nueva banda favorita: AlphaWhores en 'Bienvenido a los 90'
16 de febrero de 2026
Una hora de GRUNGE sin (casi) pausas en 'Bienvenido a los 90'
19 de enero de 2026
Mi visita al estudio 2 de Abbey Road en 'Bienvenido a los 90'
12 de enero de 2026
Especial The Beatles Anthology 4 con Javier Polo en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
30 de diciembre de 2025
Especial 1995 (5/5) Rocket from the Crypt, Alice in Chains, Pulp, Queen, Sunny Day Real Estate... en 'Bienvenido a los 90'
Cactus foto
31 de marzo de 2026
El grupo valenciano Cactus nos presenta su nuevo disco canción a canción
placebo
31 de marzo de 2026
Placebo avanzan su disco de canciones reimaginadas con 'Bruise Pristine'
Tigre y Diamante
31 de marzo de 2026
Muñeca Rusa y Tigre y Diamante se unen en 'Un buen momento'
White Denim
31 de marzo de 2026
White Denim nos visitarán el próximo septiembre
Cosechadora Universal
31 de marzo de 2026
Libro: Cosechadora Universal de John Darnielle (Aristas Martínez)
The Wombats
31 de marzo de 2026
The Wombats presentarán su nuevo disco en Barcelona
Aiko el Grupo
30 de marzo de 2026
Aiko el grupo vuelven en 'Modo sigilo'
Margarita quebrada
30 de marzo de 2026
Margarita Quebrada avanzan su nuevo disco con '2U'
Cervatana
30 de marzo de 2026
Cervatana estrenan 'Cap II: Amaltea IX'
Sr Chinarro
30 de marzo de 2026
Sr. Chinarro nos muestran la versión actualizada de 'Quiromántico'
30 de marzo de 2026
El reto de fotografiar un concierto (y cómo superarlo)
30 de marzo de 2026
Bella Festival 2026 llega con Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca y más
TIENDA