Homenaje a Dover en ‘Bienvenido a los 90’

Doce bandas rinden un precioso homenaje a DOVER.

Charlamos con Jesús Antúnez, ex-batería de la banda, sobre los recuerdos de aquellos días.

Participan

01. Lost Satellite – Angelus

02. Ava Adore – Cherry Lee

03. Atalaya Roja – Let me out

04. Niña de Fuego – Rain of the times

05. Gut Derby – Nitemare guild demo 1

06. Radio75 – Sick girl

07. Ginger sistah – King George

08. Yoko Factor – Me and my mulon

09. Efecto Lucifer – Serenade

10. Lizard – Late at night

11. Alphawaves – Devil came to me

12. Abel & Oscar Guzma?n – Noche tras noche