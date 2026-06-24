Jim James

Jim James de My Morning Jacket anuncia nuevo disco en solitario

Jim James, cantante de My Morning Jacket, ha anunciado Wowed Out, su primer álbum en solitario en ocho años, que verá la luz el próximo 28 de agosto a través de ATO Records.

El músico estadounidense regresa a su faceta como solista tras Uniform Distortion (2018), apenas un año después de que su banda publicara su décimo trabajo de estudio, Is y tras reeditar su grandioso Z. Como adelanto del disco, James ha compartido el sencillo “Come Again”, una composición de tintes psicodélicos y espíritu reconfortante acompañada de un videoclip acorde a su atmósfera luminosa.

Según explica el propio artista, la canción nace de su preocupación por el rumbo que está tomando el mundo, aunque sin renunciar a una mirada esperanzadora. Como cuenta: “‘Come Again’ surgió de sentirme desanimado por cómo las cosas están cambiando en direcciones con las que no estoy de acuerdo, pero tratando de recordar que aún hay mucha belleza por experimentar. Solo tienes que seguir adelante y seguir intentándolo una y otra vez para encontrar la alegría”.

Esa búsqueda de la alegría frente a la incertidumbre se perfila como uno de los ejes centrales de Wowed Out.

Escucha ‘Come Again’ de Jim James

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