Jon Dove presenta sus Caracteres Espaciales

Hace un par de meses te presentamos en nuestra PlayList Emergente a Jon Dove , nuevo proyecto del músico Salva Pastor tras liderar Sproj3ct, nombre con el cual publicó dos discos y colaboró con bandas como Destino Plutón y Conmutadores. En aquella PlayList te dábamos a conocer su segundo single, “Dios salva a la Reina”, un tema con las colaboraciones de Kill Bill G y Peter Rye. Aquella canción está incluida en su primer álbum con este nuevo seudónimo: Caracteres Espaciales. Un disco de synth pop en castellano, con influencias de la música electrónica de los 80 y los 90, en el que el mismo Salva Pastor toca todos los instrumentos: teclados y sintetizadores, bajo, guitarra y batería eléctrica.

Las canciones de Jon Dove, bajo ese colchón electrónico, se ocupan de temas muy orgánicos: el amor, el desamor, problemas sociales… Su propio autor nos lo explica de la siguiente manera:

El album Caracteres Espaciales cuenta historias de amor (“Café París”) y de odio (“Te odio”), pero también historias con crítica social como por ejemplo “Muertos vivos” en la cual no pretendo hablar de zombies, sino de gente tóxica que está por todas partes y que pretenden contagiarte sus miserias. Hay que profundizar en algunas letras para entender el verdadero significado. El primer single es el que le da título al álbum y ahí hay influencias de Fangoria, de OBK y quizá de Aviador Dro.. salvando las distancias siempre, claro. Temas como “Luna nueva” son synthpop “ochentero” puro y duro, y también encontraréis temas mas experimentales como “Sin ti”, que habla de una ruptura, o “Un lugar donde empezar” que nos recuerda lo que estamos haciendo con el planeta. En fin.. me siento, compongo al piano y a veces a la guitarra y dependiendo del instrumento elegido para esta tarea, me sale una cosa u otra.

Caracteres Espaciales, lo último hasta ahora de Jon Dove, salió a principios de año. Por lo que cuenta en sus cuentas oficiales, parece que Salva Pastor ya está trabajando en nuevas canciones. De momento, mientras esperamos esos nuevos temas, hoy en nuestra sección 7 Minutos al Día os presentamos, para aquellos que todavía no lo conocierais, su disco Caracteres Espaciales.

