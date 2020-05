La PlayList Emergente de la Semana

De nuevo es miércoles y, por tanto, es el momento de compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista de temas escogidos entre los muchos que llegan a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas y artistas emergentes o que buscan algo más de difusión para su trabajo. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Messura, Viaje a Sidney, Jon Dove, Mavica, Subterráneos, Tree Funk, Sealskin, Forman Noster, Ava Adore, y Project Claudia.

Messura – Soma

Messura y el cineasta andaluz Jesús Ponce han colaborado en la realización del vídeo de “Soma”, el cuarto single del álbum Animal. Un vídeo que, como la gran mayoría que van saliendo a la luz estos días, ha sido grabado en confinamiento con las imágenes que cada miembro de la banda, además del director, captaban en sus hogares.

Viaje a Sidney – Después, el incendio

Viaje a Sidney, banda formada en 2018, publicó hace unas semanas un nuevo single, “Después, el incendio”. El cuarteto madrileño acompaña este nuevo tema con un vídeo dirigido y realizado por Jonathan Notario, e interpretado por Paula Cobos y Ana Muñiz Ferrero. La canción habla de las relaciones humanas gobernadas por la lucha de intereses.

Jon Dove – Dios salva a la Reina

Jon Dove es el nuevo proyecto, tras liderar Sproj3ct, de Salva Pastor. Su primer álbum con este nuevo pseudónimo es Caracteres Especiales, un disco de synth pop en castellano con influencia de los 80 y 90. El propio Salva toca todos los instrumentos: teclados y sintetizadores, bajo, guitarra, batería eléctrica… En su segundo single, “Dios salva a la Reina”, cuenta con las colaboraciones de Kill Bill G y Peter Rye.

Mavica – Send me to the water

Mavica es una cantante y compositora de Cartagena, residente actualmente en Londres. De ella te hablamos el año pasado en 7 Minutos al Día. Entonces acababa de publicar su primer EP, Gone. Hace pocas semanas Mavica lanzó un doble single con los temas “Ada Road” y “No it’s not”. Cuenta su autora que escribió “Ada Road” durante el periodo de mudanza a Londres, recogiendo todas sus dudas y temores en esta canción.

Subterráneos – A tourist in your own youth

Subterráneos, el grupo liderado por Mónica Agudo y José Luis Muñoz, publicaron el mes pasado un nuevo vídeo single, “A tourist in your own youth”, un tema incluído en su primer LP, Take a Ride. Un álbum que lanzó a finales de 2018 Caballito Records y que puedes escuchar en su página de Bandcamp. El vídeo que acompaña a la canción, que habla de ser turista en nuestros propios recuerdos, de buscar el sentido de la existencia, está dirigido por la propia Mónica Agudo.

Tree Funk – What’s up

Tree Funk es un grupo madrileño que mezcla el funk clásico con el rock y con un toque de electrónica. En 2018 publicaron su primer disco, homónimo. En aquel álbum se incluía su canción “What’s up”, que ahora, dos años después, tiene un nuevo vídeo, “Remake GIF vídeo” lo han bautizado, que hemos decicido incluir en nuestra PlayList Emergente de hoy.

Sealskin – Tell me why

Sealskin es una artista de origen ruso-armenio, afincada en Barcelona, de la que también te hemos hablado con anterioridad en 7 Minutos al Día. En los primeros meses del año lanzó un par de singles entre los que destacamos este “Tell me why”, una canción que figurará en su próximo álbum. Un tema emotivo, al igual que el vídeo con el que lo presenta, con una cuidada estética y una gran interpretación de la propia cantante y las bailarinas que la acompañan.

Forman Noster – Time pills

Forman Noster es un músico español que, tras publicar un buen puñado de discos con bandas de todo tipo, se lanza en solitario a hacer música instrumental electrónica. A principios de este año lanzó su primer álbum, un EP llamado How to Eat a Business Man. Su debut incluye cinco canciones entre las que se encuentra este “Time pills”.

Project Claudia – The best version of me

Project Claudia es un prometedor terceto de Zamora surgido en febrero de 2018 y formado por Claudia Zurdo (voz y guitarra), Alberto Mateos (bajo) y Óscar García (batería). Su primer single es un bonito funk-soul-pop bastante pegadizo y titulado “The best version of me”, el cual también posee unos buenos arreglos y buena producción. En dicha canción han colaborado Francisco Javier Hidalgo (teclados), Juan Cordero (guitarra eléctrica) y Alba Lorez (percusión). Esto es un adelanto de su primer LP de composiciones propias, el cual se lanzará muy pronto. (Txus Iglesias)

Ava Adore – Employed

Ava Adore es una banda de barcelona que cuenta con 4 EPs publicados y multitud de conciertos tanto en España como en otros países del mundo. En su último EP, Feed The Wolf, publicado hace unos meses por Ventilador Music, aparece este tema “Employed” precisamente abriendo el disco. Una canción que desprende tanta energía como este vídeo con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. Más información sobre Ava Adore en su página web oficial.