Júlia Català nos presenta su nuevo EP

Júlia Català es una cantante, compositora y productora de Sant Cugat del Vallès. En su música, que desprende emoción, sensibilidad y búsqueda sonora, explora nuevos caminos dentro del pop y el R&B. Además de escribir e interpretar, también produce su propia música. Júlia ha actuado en escenarios como el Festival Petits Camaleons y en salas del circuito barcelonés como la Rouge Cocktail Club, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la escena actual.
El próximo 20 de julio Júlia Català actuará en el Festival Nits d’Occident, donde presentará en directo su nuevo EP, 16 Minuts de Pausa, primero que publica para el sello Delirics. Un disco marcado por una narrativa más conceptual después de un primer trabajo más introspectivo publicado en 2025. Tal como indica su título, Júlia utiliza los 16 minutos que dura el disco para en convertirlos en un espacio para el respiro y la reflexión, explorando la sensación de sentirse pequeña, vacía y condicionada por expectativas externas.
16 Minuts de Pausa ha sido producido por la propia Júlia Català, con la mezcla y el máster a cargo de Roger Rodés (Medusa Estudio). Hablamos con Júlia para que nos presente sus nuevas canciones.
Absència
Esta canción surge de una frase del libro Los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami que me leí y me inspiró mucho: “Pensaba que quizá era una persona vacía, sin sentido, pero precisamente porque no tenía nada dentro, había gente que encontraba en él un lugar donde quedarse”. La canción habla de cómo, incluso cuando nos sentimos vacíos y creemos que no tenemos nada que ofrecer, seguimos siendo importantes para la gente que nos rodea.
Ja no sap parlar
Después de leer El baile de las locas de Victoria Mas, empecé a pensar en algunas situaciones mías o de amigas en las que hombres se han creído superiores a nosotras, y escribí esta canción. Va de una chica muy inteligente a la que no escuchan únicamente por ser mujer. Decidí usar el “bro, bro, bro” porque me parecía perfecto como representación de ese ruido constante que nos tapa.
Get ready with me
Un día me aburría en casa y, después de pasar bastante rato mirando TikTok, me di cuenta de que a veces perdía mucho el tiempo y me sentía poco productiva. De esta idea nació la canción. Es un tema que empecé para mí, para divertirme, y se me ocurrió la idea de pitchar mi voz haciendo un Get Ready With Me. Me pareció divertido y, a partir de ahí, fui construyendo el resto del tema.
No sé cantar
Esta canción la escribí muy rápido, un día que estaba en casa con la guitarra. Habla de esas personas que se ponen en un lugar de superioridad y se sienten con el poder de juzgar lo que haces, como si tuvieran más derecho o supieran más que tú.
You’re running out of time
Tuve la idea de crear una canción a partir de las agujas de un reloj, y así nació este tema. Quería hacer una producción que reflejara el paso del tiempo, la fugacidad de las cosas y los bucles mentales. Por eso decidí usar muchos loops y una letra que transmitiera esa sensación de que el tiempo nos persigue.
Y a continuación puedes escuchar 16 Minuts de Pausa, el nuevo EP de Júlia Català.