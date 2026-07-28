Rizos1000 lanza su segundo EP, Bucles

Rizos 1000 ha estado varios años vinculado a la escena indie nacional, formando parte de proyectos como Tremenda Trementina. Tras haber sido también DJ y productor, hace un par de años decidió iniciar una carrera en solitario que hasta el momento ha dado como fruto dos EPs. El primero, Sencillo Directo Sincero, salió en 2024. El segundo, Bucles, ha visto la luz hace pocas semanas.

Bucles contiene solo cuatro canciones. Una de ellas es «Doble filo», que fue una de nuestras canciones de la semana cuando salió como sencillo. Un tema creado en colaboración con el poeta Carlos Cid que habla de promesas rotas, contradicciones y la búsqueda de la libertad. La temática, relacionada con los patrones emocionales repetitivos, tiene continuación en el resto de canciones. Cada una de ellas aborda un tema: la soledad elegida, el ego y los excesos, el enamoramiento y finalmente la ruptura. El conjunto funciona así como una especie de retrato generacional donde mucha gente por debajo de los 40 se verá reflejada.

En lo musical Bucles ofrece un poco de todo. «Para ti» cuenta con un sonido más contemporáneo y urbano, mientras que «No hay miedo» se decanta en cierta forma hacia el indie rock crudo y directo. Entre ambos extremos se desenvuelve un EP que, a pesar de su brevedad, aprovecha bien su corto minutaje para sentar y dar a conocer las bases de esta nueva etapa de Rizos 1000. Justamente «Para ti» fue escogida para ser el último sencillo de adelanto.

A continuación puedes escuchar al completo Bucles, el nuevo EP de Rizos 1000.