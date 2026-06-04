Julia Jacklin

Julia Jacklin anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

La australiana Julia Jacklin regresará a España en marzo de 2027 con dos conciertos dentro de su próxima gira europea. La artista actuará el 1 de marzo en Barcelona y el 2 de marzo en Madrid.

Desde la publicación de su debut Don’t Let The Kids Win en 2016, Jacklin ha ido cimentando una trayectoria marcada por la honestidad emocional, las letras confesionales y una sensibilidad compositiva que la llevó a destacar especialmente con discos como Crushing.

Su trabajo más reciente, Pre Plesuare (por el que la entrevistamos), confirmó además una evolución artística más ambiciosa tanto en sonido como en producción, abordando cuestiones como la ansiedad, el deseo o las contradicciones de la vida adulta sin perder la cercanía que caracteriza sus canciones.

Tras pasar por algunos de los principales festivales y salas del circuito internacional y agotar entradas en numerosas ciudades, Julia Jacklin anuncia su fichaje por 4AD y una gira con un repertorio que repasará los temas más destacados de su carrera y servirá también como adelanto de nueva música, que llegará en los próximos meses a través de su nuevo sello.

Toma nota de la gira de Julia Jacklin

1 de marzo 2027 – Barcelona – La (2) de Apolo

2 de marzo 2027 – Madrid – Sala Mon

Entradas a la venta: a partir del viernes 5 de junio 2026 a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es

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