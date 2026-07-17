Julia Jacklin comparte 'I Wish', segundo adelanto de su nuevo disco

Julia Jacklin está de vuelta con The Gem, su cuarto álbum de estudio, que verá la luz el 25 de septiembre a través del sello 4AD / Popstpck!

Un disco producido junto a Robert Muinos y grabado íntegramente en Melbourne, llega cuatro años después de Pre Plesuare y concebido en un entorno muy concreto —un pequeño espacio sobre el bar The Gem en Collingwood—. Un trabajo que se construyó de forma casi artesanal junto a un grupo cercano de músicos, en sesiones marcadas por la convivencia, la experimentación y una búsqueda paciente del sonido final, convertido finalmente en una especie de viaje de regreso a la propia identidad de la artista.

Tras presentar «Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)», la artista ofrece ahora una canción escrita para su yo más joven, una reflexión sobre el paso del tiempo y el crecimiento personal. El tema, que cierra el disco, cuenta además con la colaboración de las hermanas Elsie y Maggie Rigby, del grupo australiano The Maes.

Escucha ‘I Wish’ de Julia Jacklin

Toma nota de la gira de Julia Jacklin

1 de marzo 2027 – Barcelona – La (2) de Apolo

2 de marzo 2027 – Madrid – Sala Mon

Entradas a la venta: a partir del viernes 5 de junio 2026 a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es

