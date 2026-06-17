Julia Jacklin

Julia Jacklin tiene nuevo disco, que adelanta con 'Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)'

Julia Jacklin anuncia The Gem, su cuarto álbum de estudio, que verá la luz el 25 de septiembre a través del sello 4AD / Popstpck!

El álbum, producido junto a Robert Muinos y grabado íntegramente en Melbourne, llega cuatro años después de Pre Plesuare. The Gem articula su núcleo en torno a la tensión entre el deseo de amar y la necesidad de libertad, una reflexión que atraviesa todo el proceso creativo del disco.

Concebido en un entorno muy concreto —un pequeño espacio sobre el bar The Gem en Collingwood—, el álbum se construyó de forma casi artesanal junto a un grupo cercano de músicos, en sesiones marcadas por la convivencia, la experimentación y una búsqueda paciente del sonido final, convertido finalmente en una especie de viaje de regreso a la propia identidad de la artista.

El primer adelanto es el single “Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)”, una pieza de aire jangle rock con ecos de los ochenta y del sonido de Melbourne, acompañada de un videoclip dirigido y concebido por la propia artista, que dialoga visualmente con la estética del disco.

Escucha ‘Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)’ de Julia Jacklin

Toma nota de la gira de Julia Jacklin

1 de marzo 2027 – Barcelona – La (2) de Apolo

2 de marzo 2027 – Madrid – Sala Mon

Entradas a la venta: a partir del viernes 5 de junio 2026 a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es

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