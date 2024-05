Julia Jacklin anuncia conciertos en España

Julia Jacklin es una de las compositoras más relevantes de esta nueva generación de cantautoras. La australiana publicaba hace pocos meses uno de los discos más interesantes de lo que va de año, Pre Pleasure (Polyvinyl Records), en el que su personal indie folk ganaba nuevos matices que la catapultaban más allá de sus anteriores referencias, Don’t Let The Kids Win (2019) y Crushing (2019).

Parte de culpa la tuvieron las interesantes compañías que eligió para ir un paso más allá grabando en Montreal, no solo con la ayuda del productor Marcus Paquin (The National, The Weather Station), sino de arreglistas tan reputados como Owen Pallett.

Este otoño nos visita

1 de octubre – Teatro Lara (Madrid)

2 de octubre – Apolo (Barcelona)

Al describir los próximos conciertos, Jacklin dice: «La idea de la residencia surgió porque, con el espíritu de hacer lo que quiero el año que viene, aunque no tenga sentido, decidí que quería hacer una residencia en Las Vegas. La idea me hizo reír, y quiero poder reírme más, que haya más alegría en las giras del indie rock. Siento que me subí a un tren en 2016 cuando saqué mi primer disco y hace tiempo que me pregunto por qué sigo en el tren o quién lo conduce. Afronto los shows de los próximos años con ganas de jugar y divertirme. Quiero escribir sobre la marcha, probar cosas y ralentizar el ritmo por un segundo. Quiero quedarme en la misma ciudad más de una noche, tener un respiro entre cada concierto para pensar realmente en lo que hago, por qué me atrae componer canciones y actuar en público y cómo puedo cambiar mis prácticas para que sean más sostenibles. Tal vez incluso pueda superar mi miedo escénico en salas íntimas donde pueda ver las caras de la gente, sentir su apoyo y recordar que, al fin y al cabo, se trata de conectar con otras personas.



Tocaré sola, tendré invitados, amigos, ¡quién sabe! Voy a ver cómo me siento y a dejar espacio para explorar y experimentar. Espero veros allí».

Entradas para Julia Jacklin

Entradas a la venta: el 17 de mayo a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.es

Preventas (solo para Barcelona) a partir del 15 de mayo a las 10h en Livenation.es

Precio: desde 24€ (+ gastos de distribución)