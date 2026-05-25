Especial escena alternativa de Valencia en 'Bienvenido a los 90'

Nos desplazamos hasta Valencia para realizar un programa en vivo y entender mejor la escena alternativa de la Comunidad.

Analizamos el estado de las salas tras varios cierres, la falta de espacios para bandas emergentes o el coste que supone para la juventud consumir música en directo.

Charlamos sin filtros sobre lo que implica tener una banda hoy en día: inversión económica total, dejar trabajos por las giras y la constancia de ser «muy pesados» frente a las lógicas de los influencers y los algoritmos.

Participan: Deaf Devils – Miseria – Santonegro – Vegralt – The Wasted Garage.