Matt Berninger de The National tiene nuevo single, 'Martini Me Fatso'

Matt Berninger, líder de The National, ha publicado «Martini Me Fatso», un nuevo sencillo que da continuidad a la etapa abierta con su reciente álbum en solitario, Get Sunk.

La canción se aleja parcialmente del sonido habitual de su banda para adentrarse en terrenos cercanos al jazz rock y el blues, con un protagonismo especial del piano, la guitarra acústica, la lap steel y una instrumentación de aire cálido y sobrio.

El tema se presenta como una especie de oración etílica en la que Berninger expresa su frustración espiritual y su compleja relación con Dios, mezclando ironía, melancolía y vulnerabilidad. El videoclip refuerza esa atmósfera introspectiva mediante una puesta en escena minimalista, con la banda emergiendo de las sombras mientras el cantante interpreta la canción bajo un foco, subrayando el carácter íntimo y reflexivo de la composición.

Escucha ‘Martini Me Fatso’ de Matt Berninger