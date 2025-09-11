Matt Berninger versiona ‘Blue Monday’ de New Order

Matt Berninger de The National ha compartido una cautivadora versión de uno de sus “grupos favoritos”: el icónico sencillo de 1983 de New Order, “Blue Monday”. Recordemos que su disco First Two Pages of Frankestein incluía una canción llamada «New Order T-Shirt».

Esta versión se ha convertido en parte esencial del repertorio de la actual gira de Berninger por el Reino Unido y Europa. Un tema que puede escucharse en exclusiva en Amazon Music, y que reimagina el clásico de post-punk cargado de sintetizadores de New Order con el característico barítono del cantante, acompañado de una banda en vivo. Le acompañan Sean O’Brien (guitarras eléctricas), Garret Lang (bajo), Julia Laws (sintetizador, coros) y Sterling Laws (batería y percusiones).

Este lanzamiento sigue a Get Sunk, el segundo álbum solista de Matt Berninger, estrenado este año bajo: Book/Concord Records.

Escucha «Blue Monday» de Matt Berninger en Amazon Music.

Pásate a la oferta de Amazon Music Unlimited en Muzikalia.