Lo último:
Matt Berninger
DestacadaNoticia

Matt Berninger y Rosanne Cash comparten versión de The Velvet Underground

Redacción MZK

Matt Berninger de The National continúa muy activo. El músico lanzaba Get Sunk, su segundo álbum solista, el pasado año bajo: Book/Concord Records.

Ahora vuelve a la actualidad con una versión de un popular tema de The Velvet Underground, «Who Loves the Sun», incluido en Loaded (1970). Y se hace acompañar por la cantante Rosanne Cash, hija del legendario Johnny Cash y por el músico y productor John Leventhal (Jackson Browne, Willie Nelson, Elvis Costello).

El tema formará parte de Sunny Nights, serie de Hulu protagonizada por Will Forte y D’Arcy Carden. Como dice de ella Berninger: “He sido fan de Trent O’Donnell durante mucho tiempo. Nos hicimos muy buenos amigos cuando eligió a mi hermano, Tom, para un episodio de su serie No Activity, y desde entonces hemos mantenido un vínculo creativo muy estrecho. Cuando me pidió que versionara a The Velvet Underground para Sunny Nights, inmediatamente pensé en hacerlo como un dueto con Rose y John [Leventhal]. La grabamos el verano pasado en su casa de Chelsea. John hizo la mayor parte del trabajo mientras Rose y yo bebíamos chardonnay en el jardín, al sol”.

La versión sigue a la reciente de «Blue Monday», estrenada en plataformas el pasado otoño y habitual de sus conciertos.

Escucha ‘Who Loves the Sun’ de Matt Berninger y Rosanne Cash

 

Matt Berninger estará actuando en la próxima edición de Mad Cool.

También te puede gustar

Chris and Carla de gira

Redacción MZK
Roosevelt

Roosevelt comparte una nueva canción

Redacción MZK

Nuevo vídeo de Jorge Ilegal y los Magníficos

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien