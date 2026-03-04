Matt Berninger y Rosanne Cash comparten versión de The Velvet Underground

Matt Berninger de The National continúa muy activo. El músico lanzaba Get Sunk, su segundo álbum solista, el pasado año bajo: Book/Concord Records.

Ahora vuelve a la actualidad con una versión de un popular tema de The Velvet Underground, «Who Loves the Sun», incluido en Loaded (1970). Y se hace acompañar por la cantante Rosanne Cash, hija del legendario Johnny Cash y por el músico y productor John Leventhal (Jackson Browne, Willie Nelson, Elvis Costello).

El tema formará parte de Sunny Nights, serie de Hulu protagonizada por Will Forte y D’Arcy Carden. Como dice de ella Berninger: “He sido fan de Trent O’Donnell durante mucho tiempo. Nos hicimos muy buenos amigos cuando eligió a mi hermano, Tom, para un episodio de su serie No Activity, y desde entonces hemos mantenido un vínculo creativo muy estrecho. Cuando me pidió que versionara a The Velvet Underground para Sunny Nights, inmediatamente pensé en hacerlo como un dueto con Rose y John [Leventhal]. La grabamos el verano pasado en su casa de Chelsea. John hizo la mayor parte del trabajo mientras Rose y yo bebíamos chardonnay en el jardín, al sol”.

La versión sigue a la reciente de «Blue Monday», estrenada en plataformas el pasado otoño y habitual de sus conciertos.

Escucha ‘Who Loves the Sun’ de Matt Berninger y Rosanne Cash

Matt Berninger estará actuando en la próxima edición de Mad Cool.