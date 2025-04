Matt Berninger comparte ‘Breaking Into Acting’ ft. Hand Habits

Como te hemos ido avanzando, el frontman de The National Matt Berninger, publicará su segundo disco en solitario el próximo 30 de mayo. Un trabajo titulado Get Sunk.

En él ha contado con la ayuda del productor Sean O’Brien, quien también coescribió muchas de las canciones. El disco incluye igualmente la colaboración de Meg Duffy (Hand Habits), Julia Laws (Ronboy), Kyle Resnick (The National, Beirut), Garret Lang, Sterling Laws, Booker T. Jones, Harrison Whitford, Mike Brewer, y Walter Martin y Paul Maroon de The Walkmen.

Ya habíamos escuchado esa “Bonnet of Pins” como primer avance del que fuera su álbum debut, Serpentine Prison, ahora descubrimos «Breaking Into Acting», que cuenta con la participación vocal de Meg Duffy (Hand Habits).

Un tema que reflexiona sobre la plasticidad que puede tener la actuación. “Your mouth is always full of blood packets / You’re breaking into acting / I completely understand”, cantan al unísono sobre una base acústica suave y melancólica. “A veces tienes que fingir que has perdonado antes de poder realmente hacerlo”, explica Berninger.

Tanto Matt Berninger como Duffy aparecen también en el videoclip de “Breaking Into Acting”, dirigido por Hopper Mills.