The National anuncian un concierto muy especial en San Sebastián

The National ofrecerá el 18 de octubre en el Auditorio Kursaal de Donostia / San Sebastián su único concierto de 2026.

La actuación pondrá el broche final a AB100, un encuentro organizado para celebrar el 50º cumpleaños de Aaron y Bryce Dessner, y supondrá además el primer directo de la banda desde 2024, cuando presentaron First Two Pages of Frankenstein (2023) y Laugh Track (2023).

El concierto reunirá a The National con colaboradores habituales e invitados especiales en una cita concebida como una celebración de la trayectoria y las relaciones creativas de los hermanos Dessner. Las entradas saldrán a la venta el 3 de agosto, tras un periodo de preventa para socios de Eszena Kideak y del club de fans Cherry Tree.

Más que un festival, AB100 será un fin de semana dedicado a la música, la colaboración y el intercambio artístico entre Donostia y Biarritz. Su programación incluirá conciertos en distintos formatos, actuaciones creadas específicamente para la ocasión y otras actividades que reflejan la comunidad de artistas y amigos que ha acompañado a Aaron y Bryce Dessner a lo largo de su carrera.

Otros eventos dentro de AB100

Uno de los más interesantes aparte de la actuación de la propia banda será el evento llamado SIRENS, presentado por Lisa Hannigan junto al Theodora Byrne Trio.

Creado en el marco de Sounds from a Safe Harbour (SFSH25), SIRENS reúne algunas de las voces femeninas más destacadas de la música contemporánea. Presentado por Lisa Hannigan, amiga y colaboradora de Aaron y Bryce Dessner desde hace muchos años, y con la participación durante todo el concierto del Theodora Byrne Trio, el espectáculo reúne a un excepcional grupo de artistas cuya obra abarca el folk, el indie, la música alternativa y la chanson.

Esta edición ha sido diseñada especialmente para AB100 y promete convertirse en una de las experiencias más íntimas y emocionantes del fin de semana.

Entradas para The National Y SIRENS en AB100