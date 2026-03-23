Bienvenido a los 90

Novedades: Le Mur, Kim Gordon, Puma Blue, Social Distortion, Jehnny Beth, Violet Grohl... en 'Bienvenido a los 90'

Hoy una sesión que mezcla la potencia internacional con joyas de la escena local.

16 de marzo de 2026
Noel Gallagher, mejor compositor en los BRIT 2026 en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
2 de marzo de 2026
Manuel Cabezalí - Producciones 2025 en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
23 de febrero de 2026
Mi nueva banda favorita: AlphaWhores en 'Bienvenido a los 90'
16 de febrero de 2026
Una hora de GRUNGE sin (casi) pausas en 'Bienvenido a los 90'
19 de enero de 2026
Mi visita al estudio 2 de Abbey Road en 'Bienvenido a los 90'
12 de enero de 2026
Especial The Beatles Anthology 4 con Javier Polo en 'Bienvenido a los 90'
Bienvenido a los 90
30 de diciembre de 2025
Especial 1995 (5/5) Rocket from the Crypt, Alice in Chains, Pulp, Queen, Sunny Day Real Estate... en 'Bienvenido a los 90'
22 de diciembre de 2025
Especial 1995 (4/5) Ramones, Garbage, Blind Melon, Rancid, Oasis, No Doubt...
Muse
23 de marzo de 2026
Muse publicarán su décimo disco en junio
Fontaines D.C.
23 de marzo de 2026
Grian Chatten de Fontaines D.C. versiona 'Angel' de Massive Attack
Wings
23 de marzo de 2026
Wings: A Band on the Run. La Historia Oral de Ted Widmer (Libros Cúpula)
Vetusta Morla
23 de marzo de 2026
Vetusta Morla confirma las primeras fechas de su regreso
Fontán foto
23 de marzo de 2026
Fontán reeditan su debut en vinilo y se preparan para su gira de festivales
Kraftwerk
23 de marzo de 2026
Kraftwerk celebra el 50 aniversario de Radioactivity
Dead Can Dance
23 de marzo de 2026
Dead Can Dance lanzan single y retiran su música del streaming
canciones de la semana
22 de marzo de 2026
Las canciones de la semana
Apolo
20 de marzo de 2026
Apolo adelantan su primer álbum con 'No Me Reconozco'
Cycle
20 de marzo de 2026
Cycle celebran sus dos décadas avanzando su nuevo disco con 'Trick the night'
No Sonamos Mal
20 de marzo de 2026
No Sonamos Mal llega a su cuarta edición
Foo Fighters
20 de marzo de 2026
Foo Fighters estrenan un nuevo adelanto, 'Caught In The Echo'
TIENDA