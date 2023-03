Nuevas entradas a la venta para la gira de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen and The E Street Band vuelven a nuestro país. Los norteamericanos arrancarán su gira europea de estadios el 28 y el 30 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Su vuelta al directo desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses ‘The River Tour’. La gira fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar.

Los últimos reajustes de producción han permitido poner a la venta un número limitado de nuevas entradas para los conciertos de Bruce Springsteen and The E Street Band en Barcelona.

Desde ahora mismo, ya se pueden adquirir estas nuevas entradas para los conciertos del viernes 28 y el domingo 30 de abril en el Estadi Olímpic de Barcelona. Las entradas están a la venta a través de doctormusic.com y entradas.com. Las entradas disponibles son de asiento reservado en grada y de pista.

Tras su paso por Estados Unidos, la gira europea de estadios arrancará en Barcelona el 28 de abril con uno de los espectáculos de Rock más legendarios de todos los tiempos, con un inicio de gira que promete ser memorable. El boss publicaba el pasado otoño Only the strong survive, nuevo álbum de versiones de clásicos del soul y del rhythm and blues, en el que hace suyas algunas de las mejores joyas de sellos legendarios como Motown, Stax, Gamble y Huff, entre otros.