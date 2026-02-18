Bruce Springsteen anuncia una gira de rock y rebelión contra Trump

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Bruce Springsteen y la E Street Band llevarán su gira Land of Hope & Dreams a Estados Unidos en la primavera de 2026. El anuncio llegó acompañado de un mensaje en redes en el que el cantante apeló a la movilización ciudadana en “tiempos oscuros y peligrosos”.

“Hermanos y hermanas, fans, amigos y buena gente de costa a costa, vivimos tiempos oscuros, inquietantes y peligrosos, pero no desesperen. La caballería viene. Bruce Springsteen y la E Street Band se subirán al escenario esta primavera, desde Minneapolis hasta California, Texas y Washington D. C. para la gira ‘Land of Hope and Dreams’. Romperemos su ciudad para celebrar y defender a Estados Unidos, la democracia y la libertad estadounidenses. Nuestra Constitución y nuestro sagrado sueño americano, todos ellos bajo ataque por nuestro aspirante a rey y su gobierno rebelde en Washington D. C.

Todos, independientemente de su postura o creencias, son bienvenidos. Así que vengan y únanse a la República Libre Unida de la E Street Nation para una primavera estadounidense de rock y rebelión. Nos vemos allí”.

La primera etapa de Land of Hope & Dreams se desarrolló en Europa en 2025 (con parada en San Sebastián) y estuvo marcada por un fuerte tono político, concebida como respuesta musical al segundo mandato de Donald Trump. Los repertorios incluyeron algunas de las composiciones más combativas del cancionero de Springsteen además de versiones como “Chimes of Freedom” de Bob Dylan, además de encendidos discursos sobre el estado de la democracia estadounidense.

Toma nota de las fechas del Land of Hope & Dreams de Bruce Springsteen

31 de marzo — Minneapolis, MN @ Target Center

3 de abril — Portland, OR @ Moda Center

7 de abril — Inglewood, CA @ Kia Forum

9 de abril — Inglewood, CA @ Kia Forum

13 de abril — San Francisco, CA @ Chase Center

16 de abril — Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center

20 de abril — Newark, NJ @ Prudential Center

23 de abril — Sunrise, FL @ Amerant Bank Arena

26 de abril — Austin, TX @ Moody Center

29 de abril — Chicago, IL @ United Center

2 de mayo — Atlanta, GA @ State Farm Arena

5 de mayo — Belmont Park, NY @ UBS Arena

8 de mayo — Philadelphia, PA @ Xfinity Mobile Arena

11 de mayo — Nueva York, NY @ Madison Square Garden

14 de mayo — Brooklyn, NY @ Barclays Center

16 de mayo — Nueva York, NY @ Madison Square Garden

19 de mayo — Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

22 de mayo — Cleveland, OH @ Rocket Arena

24 de mayo — Boston, MA @ TD Garden

27 de mayo — Washington, DC @ Nationals Park

Entradas en su web.