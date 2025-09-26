Bruce Springsteen comparte otro tema de la reedición de Nebraska

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cuarenta años después de su publicación, Nebraska regresa en una reedición de lujo que invita a sumergirse en uno de los discos más enigmáticos y personales de Bruce Springsteen.

Bajo el título Nebraska ’82: Expanded Edition y disponible el 17 de octubre, este box set reúne cuatro volúmenes en formato CD o vinilo más Blu Ray, incluyendo material inédito y la primera interpretación íntegra del álbum en directo, grabada y filmada en el Count Basie Theatre de Nueva Jersey.

El contenido del box no se queda corto: Nebraska Outtakes recopila rarezas de 1982, Electric Nebraska recupera las míticas sesiones con la E Street Band, el tercer volumen ofrece la citada actuación completa y el cuarto presenta una nueva remasterización del álbum original. A ello se suma el Blu Ray de la película del recital, rodada en blanco y negro por Thom Zimny.

Y como broche, el 24 de octubre se estrena en cines españoles Springsteen: Deliver Me From Nowhere, dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White como el Boss. Una cinta que profundiza en la fragua creativa y vital de Nebraska, inspirada en el libro homónimo de Warren Zanes, y que confirma cómo aquel disco desnudo y minimalista sigue proyectando su sombra cuatro décadas después.

De este concierto íntimo grabado en el Count Basie Theatre de Nueva Jersey. —rodado sin público y sin comentarios adicionales, fiel al espíritu austero del original— podemos disfrutar “Open All Night”.