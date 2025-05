El mundo de la cultura se rebela contra Trump

Hace pocos días, Robert De Niro era homenajeado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes por su trayectoria y en su discurso dejó algunas proclamas que parecen ser cada vez más el sentir de la industria cultural de su país.

El actor de Taxi Driver, El Padrino II, La Misión y tantas otras célebres películas, recalcó que “El arte es una amenaza para los fascistas de este mundo” arremetiendo contra los modos de su presidente Donald Trump y de esa casta de émulos que predican su palabra y sus formas en medio mundo; de Milei y Meloni, a Orban, LePen, Bolsonaro, Wilders, Abascal o Ayuso.

Citando al escritor alemán Thomas Mann y su célebre frase de 1940 «Cuando el fascismo regrese lo hará en nombre de la libertad”, parece que cuanto más libertad se vende, menos capacidad de expresión nos queda. De Niro insistía en recuperar la libertad, pero la real: “Ahora ha anunciado un arancel del 100 % para las películas producidas fuera de EEUU. Reflexionen un momento. No se puede poner precio a la creatividad, pero al parecer sí se le puede imponer un arancel.

El arte es democrático, inclusivo y diverso, por eso somos una amenaza para los fascistas del mundo. Como en una película, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que actuar ya. Sin violencia, pero con gran pasión y determinación. Es hora de que todos los que se preocupan por la libertad se organicen, protesten y, cuando haya elecciones, por supuesto, voten”.

El mundo de la música contra Trump

Estos días ha llegado una nueva polémica, pero al mundo de la música. Una vez aparcado el largo cruce de declaraciones y ataques entre la cantante Taylor Swift y un Trump que afirmó que la odiaba, ha sido Bruce Springsteen quien ha puesto frente al espejo la situación de su país. En el arranque de su gira europea que le traerá en unos días a San Sebastián, el Boss comentó:

«La poderosa E Street Band está aquí esta noche para invocar el poder del arte, de la música, del rock and roll, en tiempos peligrosos. En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora. Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense que se unan a nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen resonar la libertad».

Más tarde, Springsteen pronunció: «En Estados Unidos, persiguen a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su desacuerdo. Esto está sucediendo ahora. En Estados Unidos, los hombres más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte. Esto está sucediendo ahora».

Este lunes por la mañana, Trump anunció a través sus redes el lanzamiento de una “investigación importante” que analiza si las apariciones de campaña de músicos como Springsteen, Beyoncé, Bono y Oprah Winfrey en apoyo de Kamala Harris durante su campaña presidencial de 2024 constituyeron “contribuciones de campaña ilegales”. “Los candidatos no pueden pagar por APOYO, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento. Además, este fue un esfuerzo muy costoso y desesperado para aumentar artificialmente su escasa audiencia. ¡NO ES LEGAL! Para estos ‘artistas’ antipatriotas, esto fue simplemente una forma CORRUPTA E ILEGAL de aprovecharse de un sistema fallido”.

Y se refirió a Springsteen en estos términos: «Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen viaja al extranjero para hablar mal del presidente de Estados Unidos. Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política radical de izquierda y, lo que es más importante, no tiene talento; solo es un imbécil prepotente y desagradable».

Artistas se solidarizan con Springsteen

La Federación Estadounidense de Músicos respondió a los comentarios de Trump, en boca del presidente de la organización, Tino Gagliardi: «Los músicos tienen derecho a la libertad de expresión, y nos solidarizamos con todos nuestros miembros».

No han tardado en salir varios artistas más en apoyo de Springsteen. De Eddie Vedder a Neil Young, que a través de su página web ha cargado duramente contra el presidente:

«Bruce y miles de músicos creemos que estás arruinando Estados Unidos. Te preocupas por eso en lugar de por los niños moribundos de Gaza. Ese es tu problema. No te tengo miedo. Y los demás tampoco.

Cerraste la FEMA cuando más la necesitábamos. Ese es tu problema, Trump. DEJA DE PENSAR EN LO QUE DICEN LOS ROCKEROS.

Piensa en salvar a Estados Unidos del desastre que causaste. Taylor Swift tiene razón. Bruce también. Sabes cómo me siento. Estás más preocupado por ti mismo que por Estados Unidos. Despierta, Trump! ¿Recuerdas qué es la Casa Blanca? Olvidas tu verdadero trabajo. Trabajas para nosotros. ¡Despierten, republicanos! Este tipo está fuera de control. ¡Necesitamos un presidente de verdad!»

Neil Young y muchos otros.