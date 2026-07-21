Arca

Nuevo disco de Arca, XXXXX

Arca ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, XXXXX, previsto para el 31 de julio a través de XL Recordings / Popstock!

Se trata de su primer trabajo de larga duración desde la conclusión de la serie KiCk y supone un giro hacia un sonido más oscuro, agresivo y experimental. A lo largo de sus 16 canciones, el disco explora la contradicción, la incertidumbre y el instinto como ejes creativos, profundizando en la identidad artística de la venezolana y alejándose de las estructuras convencionales del pop.

Como anticipo, la artista ofrecerá el 23 de julio la retransmisión en directo Diva. Experimental., dirigida por Daniel Sannwald y emitida desde Barcelona a través de Twitch y YouTube. El espectáculo, de dos horas de duración, presentará material inédito del álbum mediante una puesta en escena inmersiva desarrollada en siete localizaciones.

Para Arca, el renacimiento no es solo una metáfora, sino una práctica. Existe simultáneamente en múltiples estados, difuminando las líneas entre lo humano y la máquina, la alta y la baja cultura, y el noise experimental y la música pop. Tras su primera exposición de pintura en el ICA de Londres a principios de este año, XXXXX llega como la última transmisión de un proceso creativo en constante evolución.

Durante el último año, Arca ha sido increíblemente prolífica: lanzó el single de doble cara “Puta” / “Sola”, remezcló temas para Addison Rae, Robyn y Hikaru Utada, colaboró con Tokischa en “Chama” y contribuyó a la producción de CONFESSIONS II de Madonna. También desfiló en las pasarelas y participó en las principales semanas internacionales de la moda, además de componer la banda sonora original de la película de Stillz, Barrio Triste.

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