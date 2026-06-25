PJ Harvey rinde tributo a las misiones Voyager de la NASA en su nueva canción

Tres años después del magnético I Inside the Old Year Dying (2023), PJ Harvey regresa con el sencillo «Voyager», un primer anticipo del que su próximo trabajo de estudio, del que de momento no tenemos mucha información.

La canción nació durante las sesiones para ese nuevo disco pero cobró una nueva dimensión cuando el físico Brian Cox invitó a la artista a contribuir con una pieza para su gira Emergence. Grabado en los estudios Miraval de la Provenza francesa con una orquesta completa, el tema cuenta con arreglos del compositor ganador del Oscar Dario Marianelli.

PJ Harvey, fascinada por la longeva misión de las sondas Voyager de la NASA, compuso la canción «en la voz» de la Voyager 2, imaginando qué mensaje nos enviaría desde el espacio profundo.

El sencillo, disponible en plataformas digitales será editado en formato físico de 7″. Como decimos, se inspira en las sondas interestelares lanzadas en 1977 y en los discos de oro de Carl Sagan que llevan a bordo. Harvey incorpora en la letra la famosa descripción de Sagan sobre la Tierra como un «pálido punto azul», y el resultado es una pieza orquestal que evoca la inmensidad del cosmos y la fragilidad de nuestro planeta.

Escucha ‘Voyager’ de PJ Harvey