PJ Harvey confirma que tiene un disco y un nuevo poemario en camino
PJ Harvey cerraba 2025 echando la vista atrás y recordando el cierre de gira del que fue su último disco editado en 2024 I Inside the Old Year Dying, que pudimos disfrutar por partida triple en Primavera Sound, Primavera Sound Porto y Noches del Botánico.
La artista británica comentaba en Instagram: «En 2025 finalizó la gira ‘I Inside the Old Year Dying’ en Australia y Japón en marzo. Fue una experiencia maravillosa haber participado en la gira de dos años, y disfruté enormemente de poder dar vida a la música en una experiencia compartida.
De cara al futuro, Harvey añadió: «Desde entonces he estado escribiendo canciones para mi próximo álbum y poemas para mi próximo libro, un proceso que siempre me sorprende y me desafía, pero con el que me siento comprometida y que amo».
Seguiremos informando.
Foto PJ Harvey: Fernando del Río