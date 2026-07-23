Protomartyr

Protomartyr avanzan el que será su nuevo disco con 'Sounds We Cannot Hear'

Protomartyr regresará el 25 de septiembre con Hotel Usona, su nuevo álbum para Domino, producido por Dave Fridmann en los Tarbox Road Studios.

Como primer adelanto presentan «Sounds We Cannot Hear», una canción que resume el tono del disco: una visión inquietante de la sociedad contemporánea en la que Joe Casey imagina Estados Unidos como un hotel decadente cuyas habitaciones esconden diferentes historias de alienación.

El álbum amplía además el universo sonoro de la banda, dando continuidad al magnífico Formal Growth in the Desert (2023), incorporando la siempre peculiar coproducción del multiinstrumentista Greg Ahee, quien se inspiró en Oriente Medio y la música exótica de los años 50, encontrando un punto en común entre la angustia y la alegría, una especialidad suya.

El resultado final, como cuentan, es la banda en su máxima expresión, un álbum donde se percibe la intensidad en cada canción.

Escucha ‘Sounds We Cannot Hear’ de Protomartyr

Estas serán las canciones de ‘Hotel Usona’ de Protomartyr

  1. The Old Hotel
  2. Sounds We Cannot Hear
  3. Converts
  4. Exalted Eagles
  5. The Knife Dream
  6. Feed the Sewer
  7. Lavender – Gospel
  8. Third Country
  9. Checking Out
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