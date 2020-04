Protomartyr estrena vídeo para ‘Worm In Heaven’

Protomartyr presenta un nuevo single con video, “Worm In Heaven”, de su próximo álbum, Ultimate Success Today, cuya fecha de lanzamiento se ha cambiado al 17 de julio vía Domino.

Después del single principal “Processed By The Boys”, “Worm In Heaven” suena con una guitarra serpenteante, una batería suave y la voz de Joe Casey: “I am a worm in heaven / so close to grace / could lick it off of the boot heels of the blessed.”

Finalmente, la canción se eleva con la instrumentación que se estrella y un estribillo repetido. El video que lo acompaña, dirigido por Trevor Naud, es una colección de imágenes fijas abstractas unidas. Se inspiró en el cortometraje de Chris Marker de 1962 La Jetée y se filmó con recursos limitados, principalmente una cámara de película de 35 mm, sin equipo de filmación. A medida que avanza el video, las imágenes se vuelven más extrañas y más desagradables.

“La idea es una especie de cámara de ensueño que ha atraído a su creador a un estado de aislamiento casi constante”, dice el director Trevor Naud. “Ella vive sus días atrapada como el único sujeto de su propio experimento: la capacidad de simular la muerte. Es como una droga para ella. Todo tiene lugar en un ambiente pequeño y claustrofóbico. Con imágenes suaves pero estériles. Quizás sea un combo extraño como referencia, pero imagina la portada del álbum Goats Head Soup de los Rolling Stones y el personaje de Carol White en la película Safe de 1995 de Todd Haynes “.

Protomartyr debe cancelar tristemente las fechas programadas de su gira 2020. Se puede solicitar el reembolso de las entradas en el punto de compra. La banda espera llevar estas canciones a la carretera lo antes posible