Queens Of The Stone Age cautivan con su presentación sinfónica en KEXP

El pasado 28 de abril Queens of the Stone Age pasó por los estudios de KEXP para ofrecer un setlist que recorrió los rincones más oscuros y experimentales de su carrera.

La banda de Josh Homme, dejó de lado sus temas más conocidos para sumergirse en una vorágine de matices, contando con una impresionante sección de cuerdas y metales que transformó el espacio en una suerte de catedral sonora.

Junto a Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita y el batería Jon Theodore, el escenario sumó violines y violas hasta tuba, trompa, trombón y trompeta, creando una atmósfera densa y cinematográfica que pocas veces se ha visto en una sesión de este tipo.

El repertorio elegido fue una declaración de intenciones, abriendo con la hipnótica y pesada «Someone’s In The Wolf», seguida de la inquietante «Mosquito Song», donde la instrumentación clásica brilló con especial intensidad. La tensión no decae con «Keep Your Eyes Peeled» para culminar con una épica versión del «Spinning In Daffodils» de Them Crooked Vultures, proyecto de Homme junto a Dave Grohl (Foo Fighters) y John Paul Jones (Led Zeppelin).

Disfruta de la actuación de Queens Of The Stone Age en KEXP