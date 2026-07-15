Queens Of The Stone Age

Queens Of The Stone Age regresan a la actividad con 'Easy Street'

Queens Of The Stone Age vuelven tres años después de In Times New Roman… (2023, Matador / Popstock!), un periodo más que convulso con cirugías por cáncer y dramas en el escenario que obligaron a suspender su gira de presentación.

Su primera canción es «Easy Street», que ya habían estrenado en directo en los conciertos acústicos de su gira Catacombs y ahora disfrutamos en estudio con la participación a las voces de la cantautora Nikki Lane.

«Es una canción un poco graciosa. Es como golpearte el codo, donde es gracioso porque duele y duele porque es gracioso. Eres serio, pero es gracioso», explica Josh Homme. “La hicimos como si fuera una demo. Sin metrónomo, con errores incluidos. Se acelera, se ralentiza, las palmas no son perfectas, pero tampoco están mal, y una palmada imperfecta le da ese toque humano que no se puede fingir. No se trata solo de tonterías. Se trata de comprender la imperfección de la vida. La canción, como la vida misma, está en los errores. Sus imperfecciones son insuperables”.

De momento no tenemos más datos sobre la nueva entrega del grupo norteamericano. Pero sí tenemos un divertido vídeo dirigido por Tony Wolski y Christopher Gruse. Seguiremos informando.

Escucha ‘Easy Street’ de The Queens Of The Stone Age

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