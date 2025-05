Queens of the Stone Age anuncian ‘Alive in the Catacombs’

Queens of the Stone Age regresan a la actividad después de que el pasado agosto cancelaran su gira de 2024 para que su líder Josh Homme recibiera «atención médica esencial», por una cirugía.

La banda vuelve con su primer material tras la entrega de su último disco hasta la fecha, In Times New Roman… (2023, Matador / Popstock!). El 5 de junio de 2025 se estrena Alive in the Catacombs, película (también se lanzará posteriormente en versión audio) que recoge un directo de los estadounidenses en las catacumbas de París grabada poco antes.

Sobre su grabación, Homme comenta:

«Si alguna vez vas a ser embrujado, que sea rodeado de millones de muertos, ahí es el lugar. Nunca me he sentido tan bienvenido en mi vida.

Estamos tan despojados porque ese lugar es tan despojado, lo que hace que la música sea tan despojada, lo que hace que las letras sean tan despojadas.

Sería ridículo intentar rockear allí. Todas esas decisiones las tomó ese espacio. Ese espacio lo dicta todo, está al mando. Haces lo que te dicen cuando estás ahí”.

Hélène Furminieux supervisora de las Catacumbas de París añadió:

“Las Catacumbas de París son un caldo de cultivo para la imaginación. Para nosotros es importante que los artistas se apropien de este universo y ofrezcan una interpretación sensible.

Adentrarse en el subsuelo y confrontar reflexiones sobre la muerte puede ser una experiencia profundamente intensa. Josh parece haber sentido en cuerpo y alma todo el potencial de este lugar.

Las grabaciones se integran a la perfección con el misterio, la historia y cierta introspección, notablemente perceptible en el sutil uso del silencio dentro de las Catacumbas”.

Te dejamos con el tráiler de ‘Alive in the Catacombs’ de Queens of the Stone Age