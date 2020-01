Second sigue brillando en su gira Anillos y Raíces

En noviembre Second sorprendía con la publicación de la reedición de Fracciones de un segundo, disco publicado originalmente hace diez años y que puso en el mapa de la industria musical a una joven banda de Murcia con himnos tan emblemáticos como “Rincón exquisito” o “Rodamos”. La reedición de Fracciones de un segundo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico en vinilo con un CD incluido que contiene cinco temas extras con un sonido totalmente renovado: “Rincón Exquisito”, “Más suerte”, “Conocerte”, “Rodamos” y “Todas las cosas”. Las entradas para los cuatro conciertos que conmemoraban este el lanzamiento y que tuvieron lugar en Madrid, València, Granada y Murcia, se agotaron en tiempo récord.

Con Anillos y Raíces, el último trabajo de estudio publicado de Second, la banda murciana está recibiendo el cariño del público que agotó todas las fechas de presentación del disco en salas nada más lanzarse el álbum. Después vino la gira por festivales veraniegos donde miles de personas pudieron disfrutar del espectáculo de Second, y descubrir en directo varios remixes de canciones de este último disco transformadas en manos de Djs de reconocido prestigio nacional como David Van Bylen o GLAS.

En el mes de octubre, Second anunció una nueva gira por salas donde ofrecerían un espectáculo renovado y desde entonces, han desfilado por los escenarios de varias ciudades nacionales y seguirán haciéndolo hasta finales de este recién estrenado 2020. En su paso por Madrid, Murcia, Burgos y Vigo, Second agotaron entradas, y lo mismo ha pasado para la cita de Alicante (25 de abril The One) a más de tres meses de la fecha. Mallorca (25 enero Es Gremi), Badajoz (1 febrero Teatro López de Ayala), Sevilla (5 febrero Teatro Central), Valladolid (8 febrero Sala Blanca), Bilbao (28 febrero Kafe Antzokia), A Estrada (7 marzo Teatro Principal), Zaragoza (13 marzo Sala Oasis), Barcelona (14 marzo Barts), Huesca (21 marzo El Veintiuno), Albacete (27 marzo Teatro Circo), Alicante (25 abril The One), Pedro Bernardo (9 mayo Siempre Verde), Granada (6 junio Bull Music Festival), Talavera de la Reina (12 y 13 junio Capital Fest) y Málaga (11 y 12 septiembre Oh! See Málaga) son las otras fechas confirmadas de momento para la gira Anillos y Raíces.