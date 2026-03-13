Sean Frutos regresa con un nuevo sencillo
Sean Frutos, la voz que lideró durante 27 años la banda Second, regresa con un nuevo sencillo tras más de dos años de silencio. Se titula «Lo volvería a hacer» y es una invitación luminosa a abrazar cada paso del camino, incluso aquellos que no fueron tan firmes. La canción levanta la voz contra el arrepentimiento y lo transforma en destino: todo lo vivido nos ha traído hasta aquí, con nuestras cicatrices convertidas en testigos de lo que somos.
La nueva canción de Sean Frutos ha sido producida por él mismo junto a Jorge Guirao (guitarrista de Second). La grabación tuvo lugar en Kid-A Studios, con Madbel al piano y sintetizadores, y Jorge Guirao a las guitarras y bajo. Pablo Roda en “El Palast” se encargó de las baterías. La mezcla estuvo a cargo de Lalo Gómez-Vizcaíno y la masterización es obra de Ruslan Slatin.
«Lo volvería a hacer» es un medio tiempo emotivo que va creciendo hasta volverse épico, impulsado por la combinación de batería, pianos, sintetizadores y guitarras enérgicas que crean una atmósfera intensa.
