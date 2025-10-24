Sleaford Mods anuncian disco y lo avanzan con ‘The Good Life’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sleaford Mods publicaban el pasado mes de septiembre “Megaton”, un nuevo single editado a través de Rough Trade Records, su primer lanzamiento desde que lanzaran su último álbum, UK GRIM (2023).

Finalmente vemos que el tema no era un single suelto, sino la primera canción que conocíamos del que será su nuevo álbum, The Demise Of Planet X, que verá la luz el próximo 16 de enero de 2026 a través de Rough Trade Records / Popstock!

Según comenta su hoja de promo, estamos ante el trabajo más expansivo y ambicioso de Andrew Fearn y Jason Williamson hasta la fecha. Sonidos vívidos, palabras mordaces, atmósferas envolventes y un ingenio atractivo a lo largo de 13 pistas que conmoverán corazones, mentes y pies.

«The Demise Of Planet X» representa una vida vivida bajo una inmensa incertidumbre, moldeada por un trauma masivo», declara el líder Jason Williamson. «Cuando escribimos el último álbum, trataba sobre el estancamiento, un país que se sentía como un cadáver sin vida. Tres años después, ese cadáver ha sido dividido por la guerra, el genocidio y las persistentes consecuencias psicológicas de Covid, mientras que las redes sociales han mutado en una forma grotesca y retorcida de ingeniería digital. Se siente como si estuviéramos viviendo entre las ruinas. Una abominación de múltiples capas grabada en nuestra psique colectiva».

Y añade: «No quiero darme palmaditas en la espalda mientras el resto del mundo se cae a la mierda, pero estamos muy contentos con ‘The Demise Of Planet X’. La música y las ideas son realmente frescas y están en tu cara, pero vale la pena ponerse las gafas para ver los ingredientes».

Ya está disponible «The Good Life» en la que colabora la actriz Gwendoline Christie.

Estas serán las canciones de ‘The Demise Of Planet X’ de Sleaford Mods

The Good Life feat. Gwendoline Christie + Big Special

Double Diamond

Elitest G.O.A.T. feat. Aldous Harding

Megaton

No Touch feat. Sue Tompkins

Bad Santa

The Demise Of Planet X

Don Draper

Gina Was

Shoving the Images

Flood the Zone feat. Liam Bailey

Kill List feat. Snowy

The Unwrap