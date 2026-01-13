Sleaford Mods lanzan canción junto a Aldous Harding

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sleaford Mods publicaban el pasado mes de septiembre “Megaton”, un nuevo single editado a través de Rough Trade Records, su primer lanzamiento desde que lanzaran su último álbum, UK GRIM (2023).

El tema no era un single suelto, sino la primera canción que conocíamos del que será su nuevo álbum, The Demise Of Planet X, que verá la luz este próximo viernes a través de Rough Trade Records / Popstock!

Hoy conocemos un nuevo single junto a Aldous Harding, «Elitest G.O.A.T.», una banda sonora agridulce de la vida moderna. La colaboración de Andrew Fearn y Jason Williamson con la cantautora neozelandesa surgió de su larga amistad y relación artística. El vocalista de Sleaford Mods ya hizo voces en «Leathery Whip», una canción del álbum Warm Chris de Harding de 2022.

Como cuentan: «Cuando hicimos lo más básico de Elitest G.O.A.T. me inquietó porque casi sonaba como una banda pequeña, ya que para la línea de bajo realmente nos inspiramos en música progresiva como Low de David Bowie», explica Williamson. «Pero Andrew siempre saca algo realmente bueno y de buen gusto, y su ritmo acelerado lo devuelve a Sleaford Mods. Al poner la voz, supe que iba a funcionar. Hemos creado algo un poco diferente, y Aldous Harding realmente ayudó con eso. Está brillante en esta canción, y es una de mis favoritas del álbum. Es una canción muy buena.»

La canción llega junto a una pieza visual que ha sido dirigida por John Minton.